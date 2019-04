Le HR-V met le turbo

À l’international, on l’appelle HR-V Sport. L’importateur suisse a préféré HR-V Turbo, mais c’est du pareil au même. Cette version plus musclée reprend le moteur 1,5 litre VTEC turbo inauguré en son temps sur la Civic de dernière génération. La puissance de 182 ch est transmise aux roues avant par le biais d’une boîte six vitesses manuelle ou une CVT à sept rapports «virtuels», avec palettes au volant.

Une foule de détails extérieurs distingue ce HR-V déchaîné des versions plus paisibles, parmi lesquels une calandre à panneau chromé brillant et finition alvéolée noire, des jupes latérales assorties de moulures autour des passages de roue, des coques de rétroviseur noires, un échappement double et de magnifiques jantes en alliage léger de 18 pouces peintes en… noir.

À cela s’ajoutent l’éclairage full LED de série et un nouveau système d’amortissement permettant de virer à bien plat, comme il convient sur un SUV compact aux ambitions dynamiques affirmées.

Contrairement au HR-V normal de 130 ch, qui est décliné en trois lignes d’équipements, le HR-V Turbo n’est proposé qu’en une seule version, richement dotée. Avec notamment une très belle sellerie cuir-tissu. Et un GPS qui, hélas, ne nous a pas donné pleinement satisfaction lors des essais et se contente en outre d’un écran un peu riquiqui.

Lors des premiers tests routiers, nous avons pu apprécier le caractère impétueux du moteur turbo, notamment en association avec une boîte six vitesses manuelle aux rapports assez courts selon les critères actuels. La fiche technique fait état d’un temps de moins de huit secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h, ce qui n’est tout de même pas mal.

Lors des changements de vitesse, cependant, le régime du moteur met du temps à redescendre pour être en adéquation avec le prochain rapport, voire augmente encore au moment où le conducteur débraye tout en ayant relevé le pied de l’accélérateur.

Pour cette raison, la boîte CVT (+ 2300 fr.) nous a paru globalement plus en harmonie avec ce moteur turbo. En mode automatique, elle propose, au choix, les programmes Normal ou Sport. Et en mode manuel, des palettes au volant permettent de jongler avec les sept rapports préprogrammés.

Si l’onctuosité de cette boîte CVT est globalement très agréable en conduite fluide, notamment en agglomération, les changements de vitesse sont en revanche un peu «spongieux» par rapport à une boîte double embrayage, ou même en comparaison d’une boîte auto classique.

Après, ce n’est qu’une question de goût ou d’habitude, car il est démontré que les transmissions à variation continue, une spécialité japonaise, sont difficilement surpassables en termes de rendement énergétique. Détail peut-être un peu futile, mais qui a son importance pour certains, l’Active Sound Control met un peu d’ambiance sonore dans l’habitacle de ce SUV au fort tempérament.

