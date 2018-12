Land Rover signe un nouveau Range Evoque

Land Rover lance une nouvelle génération de son Range Rover Evoque à la ligne affinée et élégante. Il repose sur l’architecture transversale premium dessinée pour les modèles hybrides de la marque.

Tableau de bord à écran large. DR

Cet Evoque se caractérise par de sérieuses améliorations touchant le train roulant et ses capacités de franchissement. Tout en donnant la possibilité de déconnecter la transmission intégrale pour passer à deux roues motrices améliorant la tenue de route et la consommation.

Il bénéficie d’un empattement accru de 21 mm, d’une garde au sol de 212 mm, d’angles augmentés (25° en approche, 30,6° en sortie), d’une carrosserie plus rigide de 13% et de nouvelles suspensions (Integral Link à l’arrière et MacPherson Hydrobush) améliorant le confort, réduisant les bruits dans l’habitacle et augmentant la capacité du coffre. L’Evoque hérite aussi du système Adaptive Dynamics permettant une tenue de route plus précise et plus agile.

Un habitacle spacieux. (Image: ROVER)(TDG)

Parmi les améliorations importantes, citons l’adoption de la technologie «Terrain Response 2», proposée en série avec la transmission intégrale et la boîte automatique. Le conducteur peut choisir entre quatre modes (Confort, Sable, Herbe-Gravier-Neige et Boue-Ornières) et dispose d’une fonction «Auto» qui laisse le véhicule sélectionner le mode le plus approprié et d’ajuster le couple en fonction du terrain.

Un coffre modulable. (Image: ROVER)(TDG)

L’Evoque est ainsi capable de franchir des gués de 60 cm, passages contrôlés (en option) par des capteurs à ultrasons logés dans les rétroviseurs extérieurs. A.G./S.P.

Moteurs et prix

Essence:

2.0, 200 ch, dès 51 500 fr.

2.0, 249 ch, dès 56 100 fr.

2.0, 300 ch, dès 60 900 fr.

Diesel 4x4:

2.0, 150 ch, dès 50 200 fr.

2.0, 180 ch, dès 52 600 fr.

2.0, 240 ch, dès 56 600 fr. (TDG)