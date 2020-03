La sobriété remarquable de l’Audi Q5 TFSI e

L’Audi Q5 TFSI e Quattro inaugure la nouvelle motorisation hybride rechargeable mise au point par les ingénieurs de la marque. Ce nouveau concept associe un moteur essence quatre cylindres turbo et un moteur électrique synchrone.

Le premier développe une puissance de 252 ch avec un couple culminant à 370 Nm, le second offre 143 ch et 350 Nm, et le duo est géré par une boîte automatique à sept rapports.

Ce Q5 dispose d’une puissance totale de 367 ch et d’un couple de 500 Nm, disponible dès 1250 tr/min. Cela lui permet d’atteindre les 100 km/h en 5,3 secondes et une vitesse de pointe de 239 km/h.

Habitacle confortable

Voilà pour les faits. Alors montons à bord de ce SUV luxueux, installons-nous dans des fauteuils confortables au maintien parfait, admirons le cockpit virtuel, qui informe intelligemment le conducteur, une planche de bord dotée d’un écran central surélevé, donc visible des passagers arrière. Ces derniers disposent d’un espace généreux alors que le coffre présente un volume minimum de près de 400 l, accessible grâce à un hayon électrique.

Pendant la nuit, ce Q5 a été branché sur une prise domestique de 220 V. Les batteries sont à bloc le matin. Selon l’usine, il faut six heures pour atteindre cet objectif dans ces conditions. Démarrons dans un silence prometteur.

Entre 35 et 46 km en mode électrique

Sur un parcours suburbain, sans chercher la performance, la distance en mode électrique a oscillé entre 35 et 46 km selon les conditions de circulation. Cela influence bien entendu la consommation moyenne, qui a atteint 6,8 l/100 km compte tenu de parcours plus lointains sur autoroute. Un résultat remarquable!