La nouvelle Renault Mégane RS est plus joueuse que jamais

En 2003, la Renault Mégane inaugurait le sigle RS, équivalent du logo GTI chez certains concurrents. Deux générations plus tard, RS symbolise le haut niveau et la réputation de Renault sur le marché des sportives.

La silhouette de cette Mégane est toujours élégante, son côté hatchback la rendant plus pratique pour accéder à bord. La caisse plus large et plus basse ainsi que des ajouts d’extracteurs d’air, de diffuseurs, de becquets ou d’élargisseurs d’aile rendent la voiture impressionnante sous tous les angles.

Le capot dissimule le quatre-cylindres 1,8 litre turbo de l’Alpine A110, développant 280 ch . Les performances sont au rendez-vous. Les 100 km/h sont atteints en 5,8 secondes et la vitesse de pointe est de 255 km/h . Des résultats très proches de ceux de ses deux principales rivales, la Honda Civic Type R et la Peugeot 308 GTI.

La Mégane RS est proposée en deux versions de châssis, Sport ou Cup, compatibles avec une transmission mécanique ou automatique EDC à double embrayage. À bord, on apprécie des matériaux plus valorisants et un assemblage en net progrès. Une dizaine d’aides à la conduite, allant du régulateur de vitesse au parking mains libres, améliorent la sécurité et le confort. La position de conduite est optimisée par de nouveaux baquets plus confortables et faciles à régler, qui assurent un parfait maintien.

Le premier essai s’est déroulé dans la région de Jerez avec le châssis Sport et la boîte EDC. Le moteur, bien que plus petit, délivre un couple maxi de 390 Nm dès 2400 tr/min . Ça pousse fort et les sensations sont bien là. Le nouveau train avant absorbe mieux le surcroît de couple et de puissance et les quatre roues directrices aident la voiture à se déplacer avec aisance.

Les mouvements de caisse sont bien maîtrisés avec une voiture qui «vire à plat» grâce à ce système 4Control. Le châssis amélioré apporte efficacité sans pour autant nuire au confort. La boîte EDC est au niveau de la DSG de Volkswagen, avec un paramétrage de la gestion automatique tellement bien calibré que l’usage des palettes est superflu.

Avec le châssis Cup, on découvre un amortissement rigidifié de 10% et un nouveau différentiel Torsen très efficace. Sur circuit, les roues directrices renforcent le côté «joueur» de la voiture sans dénaturer l’esprit «traction» de Renault Sport. Sur les portions rapides du circuit de Jerez, la Mégane reste très stable et souveraine en virage serré.

Au final, l’évolution de cette nouvelle mouture est remarquable sur tous les plans. L’ancienne avait pourtant placé la barre très haut. Les puristes devront attendre la fin de l’année pour découvrir la version Trophy, plus radicale et forte de 300?ch.

Les commandes sont possibles dès maintenant pour les modèles à transmission EDC et dès mars pour les boîtes manuelles. Le lancement commercial est prévu pour mai 2018.

(TDG)