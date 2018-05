La nouvelle Ford Fiesta se réinvente

La Ford Fiesta ST est considérée comme la citadine sportive la plus aboutie du marché et restant fidèle à l’esprit GTI. L’arrivée d’une Fiesta trois cylindres a de quoi inquiéter les amateurs, d’autant plus qu’elle propose la désactivation d’un cylindre. De l’inédit dans ce segment de puristes!

Ce nouveau moteur EcoBoost développe 200 ch à 6000 tr/min, un couple de 290 Nm et accélère de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Un turbo améliore les temps de réponse. La technologie de désactivation de cylindre réduit la consommation, permettant à Ford d’annoncer une moyenne de 6,0 l/100 km et 136 g/km de CO2.

Deux modes de conduite

Un bouton permet de choisir son mode de conduite, la position Normal étant réservée à la conduite quotidienne. En mode Sport, la réponse de l’accélération et la direction est plus réactive et le mode Track est réservé à la conduite sur circuit. La sonorité de ce moteur est superbe. En mode Sport, le système de valve active intensifie harmonieusement les vocalises du moteur, l’effet turbo ajoutant de belles sensations.

Nouveaux sièges Recaro

À bord, de nouveaux sièges Recaro sont gages de confort et enveloppent efficacement les occupants. On reprochera seulement à la ST l’absence de poignée de maintien pour le passager. Avec pareille voiture, ce n’est pourtant pas un luxe!

Le châssis reste toujours aussi efficace et l’adhérence dans les courbes est optimisée grâce à un différentiel à glissement limité et de nouvelles suspensions arrière. Disponible en trois et cinq portes et trois versions d’équipement, la nouvelle ST, richement équipée, combine les avantages d’une agréable citadine aux performances d’une efficace sportive.

Le Fiesta Active, un SUV tendance

Au catalogue Ford 2018 on trouve aussi un nouveau crossover du nom de Fiesta Active. Ce dernier rejoint le peloton du modèle SUV, très «tendance» actuellement.

Originale, cette version rehaussée se pare des attributs classiques qui ornent ces petits baroudeurs avec, par exemple, des protections de carrosseries supplémentaires, des barres de toit optionnelles ou un pare-chocs arrière plus imposant.

Sept motorisations sont disponibles, cinq essence et deux diesels (voir encadré).

Un galop d’essai effectué avec le moteur essence de 140 ch a permis de tester les trois modes de conduite sélectionnables (normal, éco et faible adhérence) permettant d’adapter la Fiesta Active à toutes conditions routières.

Efficace et confortable, ce SUV est équipé du système multimédia connecté SYNC 3 permettant au conducteur de contrôler bon nombre de fonctions. La Fiesta Active va jouer les trouble-fêtes et sans doute davantage dans l’univers des SUV. P.M. (TDG)