La nouvelle Classe A s'est mise au suisse-allemand

Mercedes-Benz dévoile vendredi sa nouvelle Classe A. Et le groupe de Stuttgart compte mettre en avant son nouveau système multimédia MBUX pour Mercedes-Benz User Experience.

Cet environnement intelligent réagira à des commandes vocales courantes, et il sera activé simplement en disant «Hey Mercedes». L'entreprise va faire des jaloux en Suisse, romande notamment, puisque le logiciel pourra comprendre le dialecte alémanique, assure dans le Tages-Anzeiger Marc Langenbrinck, le chef de Mercedes-Benz pour la Suisse.

Capable d'apprendre

Linguatronic sera en effet capable d'apprendre et de s'adapter à l'utilisateur et à sa voix. Il pourra également mieux comprendre des personnes dont ce n'est pas la lange maternelle. Les modèles de logiciels sur le serveur apprennent au fil du temps les dernières expressions ou les changements d'usage. Plus besoin donc d'émettre des phrases stéréotypées en détachant bien les mots.

Linguatronic sera à la base de nombreuses fonctions du système d'infotainment embarqué, telles que la saisie de destination, les appels téléphoniques, la sélection musicale, l'écriture ou la réception de message, les prévisions météorologiques ou encore des fonctions de confort comme la climatisation, le chauffage ou la lumière.

Présentée au Salon de Genève

Avec MBUX, le constructeur allemand veut faire en sorte que ce soit le véhicule qui s'adapte au conducteur et non plus l'inverse. Le système pourra comprendre des ordres indirects. Il pourra réagir correctement en entendant «j'ai froid» au lieu de l'ordre «température à 24 degrés»

Et bien entendu, la Classe A reste une Mercedes, qui embarquera de nouveaux moteurs à quatre cylindres, dont deux à essence et un à diesel. La planche de bord adoptera un style avant-gardiste, avec deux grands écrans qui sont réunis derrière le volant. Sauf pour la version de base qui sera équipée de deux écrans de 7 pouces. La nouvelle Classe A sera présentée au public lors du Salon de l'Automobile à Genève à partir du 8 mars. (nxp)