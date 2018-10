La Mazda6 break s’est offert un restylage vraiment très réussi

Il fut admiré en première mondiale au dernier Salon de Genève, le break Mazda6 SW revu et corrigé. Reprenant le style évolutif de la berline, présentée quelques mois plus tôt, il a gagné en élégance, affichant des lignes plus fluides, plus harmonieuses. Il reprend bien entendu la calandre géante de la berline, soulignée d’un large jonc chromé qui se prolonge comme des ailes sous les projecteurs.

Il hérite aussi de la nouvelle planche de bord, imposante et épurée, offrant un écran central de huit pouces et de trois cadrans sous les yeux du conducteur, auquel rien n’échappe.

Un essai sur longue distance

On a pu s’en rendre compte lors de cet essai qui a été marqué par un périple de 1750 km réalisé en quatre jours et passant par la Champagne et l’Alsace. Principalement de l’autoroute. Première constatation: le volume du coffre, capable d’enfourner un confortable chargement. Facile avec un plancher plat jusqu’aux dossiers avant.

Autre bon point: un excellent confort pour un conducteur souffrant d’une sciatique carabinée. Aucune augmentation de la douleur malgré les heures de parcours. Les suspensions offrent un équilibre parfait, elles ne sont ni molles ni sautillantes – pas de secousses désagréables, même sur les petites routes sinueuses du

vignoble champenois. Elles ont mis en évidence le comportement routier de ce break qui se joue des courbes les plus piégeuses avec habileté, tenant le cap sans donner le moindre signe de sous-virage.

Éventail complet d’aides à la conduite

Cette évolution de la Mazda6 propose aussi un éventail complet d’aides à la conduite. Sur autoroute, il suffit de brancher le système d’alerte de franchissement de ligne, de choisir sa vitesse de croisière et la distance qui sépare le véhicule du précédent, et les risques d’accident sont réduits au maximum. Ajoutons une vision à 360° grâce à quatre caméras. On se gare en regardant l’écran central du tableau de bord. La vie est belle à bord de ce break très réussi.

Le coffre modulable offre une capacité de chargement très confortable. (Image: Mazda) (Tribune de Genève)