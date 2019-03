La Citroën C4 Cactus se normalise

Deux airbumps en moins et la vie de la C4 Cactus a changé. Elle avait pourtant créé la sensation en 2014. Rappelez-vous. Citroën n’a jamais eu peur de proposer des véhicules qui bousculent le train-train de l’histoire de l’automobile.

Elle fut donc nommée Cactus. N’étant pas franchement une berline ou un SUV, on peut parler de crossover car sa ligne s’était arrondie plus que d’habitude.

Au revoir aux fameux et originaux airpumps

Et puis, il y avait ces sortes de pansement sur les flancs. Des coussins en caoutchouc nommés airbumps. Décorations? Pures protections des portières? Les deux…

Et puis voilà… Un restylage plus loin, cette Cactus revenait dans le rang. Reprenant la forme d’une berline traditionnelle, abandonnant ses airbags extérieurs. Oh! Cette C4 n’a pas perdu ses qualités de base. L’espace intérieur est assez généreux, le châssis toujours aussi agile, les suspensions se gardent bien de nous bousculer.

L’habitacle et le volume du coffre n’ont pas subi de réelles transformations. Ils accueillent passagers et bagages en toute quiétude. Pas de souci pour transporter une petite famille dans des conditions parfaites à un prix favorable.

Un trois cylindres de 1,2 l et 131 ch

Sous le capot, le trois cylindres essence de 1,2 l développe 131 ch, offrant des performances plus que convaincantes, à peine huit secondes pour atteindre les 100 km/h . Cette configuration, la plus puissante disponible, se doublait dans cet essai de la finition la plus élevée, Shine. Une formule proposant un équipement très complet, l’acheteur pouvant modifier le décor grâce à quelques choix de teintes et ambiances intérieures.

(Tribune de Genève)