La Californie veut 5 millions de voitures vertes

Le gouverneur de Californie Jerry Brown a signé vendredi un décret promulguant l'objectif de 5 millions de voitures vertes sur ses routes d'ici 2030. L'Etat de l'ouest des Etats-Unis entend favoriser leur essor par des incitations financières.

Ce plan à 2,5 milliards de dollars (2,33 milliards de francs) sur 8 ans prévoit aussi l'installation de 250'000 stations de chargement pour véhicules électriques et 200 stations de chargement à hydrogène d'ici 2025. «Pour continuer à respecter les objectifs et normes californiennes sur la qualité de l'air, la Californie doit stimuler encore plus le marché des véhicules à zéro émission de dioxyde de carbone», souligne un communiqué du bureau du gouverneur.

Croissance exponentielle

Ce décret entend «réduire de façon spectaculaire les émissions de carbone provenant des transports, un secteur qui représente 50% des émissions de gaz à effet de serre en Californie et 80% des particules polluantes», précise-t-il.

Le précédent objectif, datant de 2012, se situait à 1,5 million de véhicules verts d'ici 2025 pour l'Etat le plus peuplé d'Amérique et son marché automobile, le plus grand du pays avec quelque 14,5 millions d'automobiles pour environ 40 millions d'habitants.

La Californie dont le nombre de véhicules à zéro émission a augmenté de «1300% en six ans» pour atteindre aujourd'hui plus de 350'000 va devoir garder ce taux de croissance exponentiel si elle veut parvenir à sa cible. A l'heure actuelle, les ventes de véhicules propres représentent 5% des ventes de nouvelles voitures de l'Etat.

Le décret signé vendredi stipule également l'injection de 1,25 milliard de dollars dans le marché du carbone californien. (ats/nxp)