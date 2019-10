L’ambiance luxueuse du Jeep Cherokee Overland

Dans la famille Cherokee, version 2019, le modèle Overland constitue un haut de gamme offrant des finitions cossues. Il est par exemple équipé d’un toit ouvrant panoramique en verre, d’un tableau de bord en cuir, de jantes 19 pouces, etc.

Sous le capot, le moteur diesel turbocompressé de deux litres développant 200 ch est associé à une boîte automatique à neuf rapports. Un duo qui pourrait se révéler plus réactif. En montagne, par exemple, les palettes au volant permettent parfois des relances que l’automatisme de la transmission n’assume pas vraiment.

Cela dit, ce qu’on exige d’un Cherokee est sa capacité de franchissement, bien entendu. Le véhicule essayé était équipé du système Active Drive II, qui le rend plus polyvalent. Le conducteur dispose d’une molette lui permettant de choisir le type d’assistance souhaité.

En position auto, la répartition du couple entre les essieux (comme le découplage de l’essieu arrière) s’effectue sans intervention. Si l’état du terrain l’exige, on peut alors choisir parmi les modes «neige» et «sable et boue». Dans tous les cas, le Cherokee s’adapte aux circonstances. L’Active Drive II gère en prime les descentes en contrôlant la vitesse et offre une réduction qui améliore la traction à basse allure dans le terrain.

Précisons aussi que cet Overland propose un large éventail de sécurité active: avertisseur de sortie de voie, d’angle mort et de collision, assistance au stationnement et régulation adaptative de la vitesse.