L’Opel Zafira Life accueille sans souci toute la famille

Fiche technique

Opel Zafira Life 2.0 HDi



Moteur Diesel 4 cyl. 1997 cm3, 177 ch (130 kW) à 3750 tr/min, couple maxi 400 Nm à 2000 tr/min. Boîte automatique huit rapports. Traction.



Consommation Moyenne de notre essai 8,7 l. Consommation mixte selon le constructeur 5,8 l. Émissions mixtes de CO2 153 g/km (donnée d’usine). Catégorie énergétique D.



Performances Vitesse maximum 185 km/h; 0-100 km/h en 10,4 secondes.



Dimensions et poids Longueur/largeur/hauteur 4956/1920/1890 mm; poids à vide 1838 kg; volume du coffre non communiqué.



Prix 56 260 fr. Options: peinture métallisée 700 fr.; multimédia

Navi Pro 610 fr.; toit panoramique 800 fr.; chauffage auxiliaire Webasto télécommandé 700 fr.



On peut aimer L’habitabilité, la boîte de vitesses, le confort.



On peut ne pas aimer La direction sensible.