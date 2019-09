L’Opel Astra s’offre un petit coup de jeune

Sur le stand Opel, outre la nouvelle Corsa, on examine l’évolution subie par l’Astra en attendant la prochaine génération. Ce modèle est disponible en carrosserie cinq portes et en version Sports Tourer.

Améliorations esthétiques

On note quelques améliorations esthétiques du bouclier et de la calandre. Plus intéressant, une mise à niveau des systèmes d’info-divertissement et de connectivité. Une nouvelle caméra frontale plus performante détecte non seulement les véhicules mais aussi les piétons. L’Astra hérite également d’une caméra de recul numérique offrant une qualité d’image supérieure.

De nouvelles technologies concernant la sécurité sont adoptées, comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte de collision avant avec freinage d’urgence automatique. Le modèle peut aussi être doté de nouveaux phares à LED ultraéconomiques et de l’éclairage matriciel IntelliLux.

Mais l’essentiel réside surtout dans le renouvellement de la gamme de motorisations permettant d’abaisser en moyenne de 19% les émissions de CO2.

Trois moteurs essence prennent place sous le capot, un éventail de trois-cylindres de 1,2 l déclinés en 110, 130 et 145 ch . Un diesel de 1,5 l complète la gamme, proposé en 105 et 122 ch .

Lors des essais effectués dans la région de Francfort, on a pu apprécier les excellentes performances du trois-cylindres de 145 ch, doublé d’une insonorisation remarquable.

Cette dernière se confirme avec le groupe diesel, au rendement efficace. Des progrès à mettre en parallèle avec une amélioration du confort grâce à des suspensions efficientes.

Le poste de conduite de la nouvelle Opel Astra. (Image: Opel)