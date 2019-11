L’Alpine A110 Pure, un petit zeste de nostalgie

Dans la famille Alpine, demandons la benjamine, l’A110 Pure. Elle constitue l’offre de base de la berlinette française qui fait revivre les belles heures de grandes compétitions, rallyes ou Tour de France Auto.

La deuxième vie de la nouvelle Alpine A110 (qui fête en outre l’arrivée d’un modèle A110S de 292 ch) est déclinée en deux versions, Légende et Pure, motorisées par le quatre cylindres turbo de 1,8 l et 252 ch.

La seconde est allégée de 23 kg par rapport à la première. Elle reçoit des jantes de 17 pouces contre 18 pour sa sœur aînée, le diamètre des disques de freins est inférieur ( 296 mm contre 320 mm ) et le réglage des sièges est moins maniable. Mais cette A110 Pure ne perd rien de sa vélocité, doublée d’une agilité exceptionnelle.

Des sièges baquets aussi confortables qu’élégants

Installons-nous dans les profonds sièges baquets. Ils bénéficient d’une sellerie Alcantara et cuir matelassé avec surpiqûres bleues et inserts en carbone. Malheureusement, le dossier n’est pas réglable en inclinaison, contrairement à la Légende. Cela dit, ces «fauteuils» sont confortables, élégants et offrent un maintien latéral parfait.

Cela va de pair avec la qualité étonnante des suspensions de cette Alpine. Assez rigides pour supporter la puissance de la mécanique, les hautes vitesses sur bitumes irréguliers exigeant une dureté exemplaire. Mais sur les routes dégradées, elles amortissent aussi suffisamment pour offrir un peu de moelleux qui protège votre colonne vertébrale!

Trois modes de conduite: normal, sport et track

Régalons-nous en lançant notre Alpine sur les lacets grimpant à Saint-Cergue pour en savourer son agilité. Elle propose trois modes de conduite. À la mise en marche, la position «Normal» est automatiquement enclenchée.

Le contrôle électronique de la trajectoire (ESC) et l’antipatinage agissent au maximum et le fonctionnement du groupe et de la transmission à double embrayage reste serein.

Le mode sport agit sur la gestion du moteur, de la boîte, de l’échappement, de la pédale d’accélérateur, de l’assistance de direction. Le seuil de déclenchement de l’antipatinage est repoussé, ce qui exige une attention soutenue au volant. Pour une propulsion à moteur arrière, les mouvements de caisse peuvent surprendre! Mais le plaisir de conduite est bien entendu démultiplié: le véhicule glisse un peu en virage serré, mais se remet dans l’axe assez facilement.

Le mode track est réservé au circuit. La boîte passe en manuel et les dispositifs de correction de conduite sont largement minorés, mais pas totalement annihilés. Pour pilotes confirmés…