Kia e-Niro, SUV familial électrique au long cours

Hormis quelques modèles aux prix exorbitants ou d’autres permettant de parcourir un kilométrage plus que réduit, l’achat d’une voiture électrique semble encore faire partie de rêves lointains. Pourtant deux marques coréennes, Hyundai et Kia, viennent de présenter des modèles qui ouvrent la voie à la voiture «wattée» pour tous à un prix que l’on peut considérer comme assez abordable.

Chez Kia, le nouveau e-Niro rejoint les 250 000 modèles hybrides, rechargeables ou non, présents sur le marché. C’est également le second véhicule électrique, avec le Soul SV, vendu par Kia.

La silhouette du e-Niro ne diffère guère de celle des versions hybrides. Cependant on remarque à l’avant une calandre «pleine» qui améliore l’aérodynamisme du véhicule.

Deux motorisations électriques de 136 et 204 ch

Mais c’est sans conteste sa motorisation qui devrait assurer le succès du e-Niro dans la catégorie des crossovers familiaux. Ce groupe électrique de dernière génération peut être animé par deux types de batteries. Une «petite» de 39,2 kWh pour obtenir une puissance de 136?ch et une «grosse» de 64 kWh de 204 ch.

Cette seconde version sera la plus vendue en Suisse et a fait l’objet de cette première prise de contact. Les essais de ce modèle, décliné en finition haut de gamme (e-Premium), débutèrent par des routes de montagne sinueuses dans le massif du Tanneron, terre d’élection du mimosa.

Dès les premières accélérations, on apprécie un couple de 395 Nm qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 7,8 secs. Le groupe de 136 ch, pour sa part, atteint les 100 km/h en 9,8 secs.

Ce e-Niro semble conçu pour avaler les petites routes et garder un rythme soutenu. «La montagne se gagne» et on découvre, tout au long du parcours, des qualités de grimpeuse à la direction précise, doublé d’un freinage (à récupération d’énergie) endurant et puissant ainsi qu’un comportement routier irréprochable, dans un silence remarquable.

Seul le poids élevé de cette traction avant, approchant 1800 kg, calme ses ardeurs de familiale sportive… Quelques légers bruits parasites peuvent éventuellement déranger le passager arrière durant sa sieste.

Un confort excellent

Le confort reste bon même sur de longs trajets ou des parcours sur route dégradée. Des suspensions bien équilibrées et une caisse rigide sont garantes de ce comportement. Toute une série de technologies permet de paramétrer la motorisation. Une aide à la conduite prédictive utilise les informations de navigation pour ajuster le niveau de récupération d’énergie en fonction des conditions routières annoncées.

On a également la possibilité de choisir, grâce à des palettes au volant, entre cinq niveaux de récupération d’énergie. Plus il est élevé, plus le freinage produit d’électricité.

Autre aménagement inédit: un chauffage isole du froid et chauffe la batterie durant les recharges, prévenant les effets négatifs des basses températures. Pour paramétrer sa conduite, le conducteur dispose d’un système de sélection proposant quatre modes: Normal, Éco, Éco + et Sport.

Les prix du e-Niro ne sont pas encore fixés, mais, à titre indicatif, celui de la version la plus perfectionnée ne devrait pas dépasser 50 000 fr . De plus, en Suisse, la garantie reste de sept ans ou 150 000 km . Elle couvre également le bloc batterie et le moteur électrique. L’arrivée des premières voitures est prévue pour le mois de juin.

