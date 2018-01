Jaguar lance son premier SUV compact, l’E-Pace

Jaguar développe sa gamme de SUV et offre un petit frère à son F-Pace. L’E-Pace mesure 33 centimètres de moins, mais sa proue rappelle celle de l’aîné, avec une imposante calandre rectangulaire complétée par des entrées d’air, grillagées elles aussi de chaque côté. L’arrière est plus sobre, doté d’un petit spoiler et d’un hayon à commande électrique.

L’habitacle offre un espace bien réparti et luxueusement aménagé, des finitions soignées, des places arrière relativement spacieuses et un coffre de 577 l .

Au volant, le conducteur hérite d’une planche de bord virtuelle dotée d’un large écran de 12 pouces diffusant toutes les informations indispensables, doublée d’un affichage tête haute. Un écran central tactile complète le dispositif.

Le châssis du Jaguar E-Pace constitue une évolution de la plate-forme de la Range Rover Evoque. Cela explique sans doute un poids frôlant les 1900 kg , assez élevé pour sa taille.

Cinq motorisations dont deux essence et trois diesel

La marque anglaise ne fait pas dans le détail en proposant son nouveau-né avec cinq motorisations à choix, toutes de deux litres, deux essence et trois diesel (lire la fiche technique). La majorité des modèles proposés sont disponibles avec la traction intégrale et une boîte automatique ZF à neuf rapports.

Sur les routes très sinueuses de la Corse, ce E-Pace a convaincu par son agilité, sa capacité à gérer les enfilades avec une stabilité remarquable, sans oublier une motricité efficace. Un parcours hors des routes goudronnées confirme sa vocation de tout-chemin, accentuée par une garde au sol surélevée. Tous les chalets sont accessibles!

L’homogénéité du modèle essence de 249 ch

Plusieurs modèles étaient à disposition pour ces essais. Le plus homogène est sans aucun doute le groupe essence de 249 ch . Il offre des reprises toniques et une souplesse exemplaire, avec un couple maximum de 365 Nm disponible entre 1200 et 4500 tr/min . La version à 300 ch , non testée, semble bien puissante pour un véhicule de loisir.

Côté diesel, le plus modeste, affichant 150 ch , est un peu limité, surtout sur les routes de montagne comme celles de la Corse, où les pentes sont raides. Il vaut mieux choisir le moteur le plus puissant, de 240 ch , au couple très élevé et au rendement optimal pour négocier les virages en montée.

