Ils sont impressionnants, les 370 ch de la Kia Stinger

Kia développe sa gamme avec passion, la Stinger en est la meilleure preuve. La marque coréenne joue la carte de la berline GT (lisez Grand Tourisme) et ne mégote pas sur les performances en installant sous le capot un V6 essence de 3,3 l développant 370 ch .

Pour convaincre les Européens, Kia a confié le travail à son studio de design allemand. Ce modèle est basé sur la plate-forme de la Hyundai Genesis qui s’exprime, elle, dans haut de gamme confortable.

La Stinger n’a pas à rougir de ses finitions soignées, son confort et son élégance. Ses sièges bien enveloppants assurent un maintien parfait et le tableau de bord est divisé en deux zones spécifiques.

À l’arrière, les passagers bénéficient d’un espace généreux pour les jambes et d’un confort douillet. Le coffre n’est pas gigantesque et peu profond. Ses 406 l de base sont toutefois modulables en rabattant les dossiers arrière. Le volume dégagé dépasse ainsi les 1100 l .

Mais le vrai attrait de cette Stinger est ses performances, bien entendu. Son V6 biturbo essence de 3,3 litres développe 370 ch et est associé à une boîte automatique à huit rapports. Il offre un couple élevé de 510 Nm permettant une linéarité des accélérations, efficaces à tous les niveaux du compte-tours. Sur la route, cette GT confirme les espoirs mis en elle. Elle avale les courbes comme sur des rails grâce à une traction intégrale favorisant la propulsion (40-60). Cette solution génère une légère tendance au survirage, mais n’est-ce pas idéal pour une GT?

Ajoutons un freinage d’une efficacité remarquable grâce à des étriers Brembo. Sans oublier une suspension électronique permettant de raidir séparément chaque amortisseur et d’améliorer ainsi l’effet de la barre antiroulis en virage. Oui, nous sommes bien dans une configuration sportive.

Les cinq modes de conduite (Eco, Sport, Sport +, Confort et Smart) permettent toutefois de choisir l’utilisation en fonction des parcours ou du désir du moment. Entre nous, on se prend vite au jeu, la puissance offerte étant plus qu’attrayante. Cela joue, bien entendu, sur une consommation plutôt élevée. A.G.

