Honda offre de nouveaux moteurs aux Jazz et Civic

Honda joue la carte de la diversification en agrémentant ses modèles de nouvelles motorisations. La Jazz, qui subit un restylage sympathique, se voit nantie d’un groupe essence de 1,5 l et 130 ch, complétant vers le haut l’offre limitée jusqu’à présent à son petit frère de 1,3 l et 102 ch. La Civic, elle, hérite ainsi d’un nouveau Diesel de 1,6 l développant 120 ch.

La troisième génération de la Jazz s’offre une seconde mise à niveau précieuse. Elle s’adapte au style actuel de la marque pour sa calandre et ses phares qui s’étirent en largeur. La version Dynamic, dotée du 1,5 l, accentue l’esprit sportif de cette citadine.

La Jazz conserve en tout cas la modularité de son habitacle qui fait indéniablement partie de ses gènes. Le système «Magic Seats» présente des solutions vraiment ingénieuses. Son coffre de 354 l atteint un volume de 897 l lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Ces derniers offrent alors une surface parfaitement plane de 1,50 m de long. Elle passe même à 2,48 m quand le dossier du passager avant est aussi replié.

Pour transporter des objets très hauts, une plante verte par exemple, les placets arrière remontent et se verrouillent en position verticale offrant un dégagement suffisant entre les deux rangées de fauteuils. On peut même se reposer dans la Jazz, car le dossier avant droit bascule en arrière jusqu’aux placets postérieurs. On obtient une couche de 1,58 m de long pour un repos réparateur.

120 ch sous le capot

Mais l’information la plus importante est l’arrivée d’un nouveau moteur plus puissant dans l’offre de la citadine. Le groupe de 1,3 l et 102 ch reçoit un grand frère, toujours essence, de 1,5 l. Une première sur le marché européen.

Il délivre 130 ch à 6600 tr/min et son couple maximal atteint 155 Nm à 4600 tr/min. Il est associé, au choix, à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une automatique de type CVT. Ses performances sont plus élevées avec la première. Il atteint en effet les 100 km/h en 8,7 secondes contre dix pile pour la CVT. Dans les deux cas, la vitesse maxi s’établit à 190 km/h.

Inutile de préciser que le plaisir de conduite est décuplé en comparaison avec la motorisation inférieure. La Jazz doté du 1.3 n’atteint pas les 120 km/h en pointe et à besoin de douze secondes pour passer de 0 à 100 km/h avec la boîte CVT.

Boîte CVT convaincante

Les progrès de cette dernière sont réjouissants. Le moteur ne grimpe plus violemment dans les tours lors des accélérations brutales. Oublié l’emballement bruyant de la mécanique, au profit d’une sensation de reprises classiques. Les ingénieurs ont créé des rapports virtuels qui améliorent le confort de conduite. À noter que cette transmission équipe aussi la Civic.

Cette Jazz 1.5 n’est commercialisée qu’en finition «dynamic».

Ce diesel a subi les nouveaux tests

Au Salon de Genève en mars, la Honda Civic sera présentée, elle aussi, avec une nouvelle motorisation, diesel cette fois. Ce quatre cylindres de 1.6 l délivre une puissance de 120 ch à 4000 tr/min et un couple maximal de 300 Nm à 2000 tr/min.

Sa structure a été améliorée afin de réduire le niveau de friction et de diminuer la pression de combustion, ce qui permet d’abaisser les émissions de NOx. Ce moteur réactualisé est équipé d’un nouveau turbochargeur Bosch, contrôlé électroniquement. Il optimise les accélérations à bas et moyen régimes et les performances à vitesse élevée.

Ce diesel figure parmi les premiers groupes à avoir été officiellement testés selon la procédure d’émission en conduite réelle (EDR). La norme qui sera appliquée dès le 1er septembre prochain pour les nouvelles immatriculations en Europe et pour les véhicules simplement dédouanés en Suisse. Les émissions annoncées de CO2 (93 g/km) seront sans doute plus proches de la réalité que ne le laissaient entendre les anciens tests en laboratoire.

Sur les routes romaines très encombrées, cette Civic mue par ce moteur s’est montrée plutôt efficace, en particulier en reprises, pour se dégager d’une circulation urbaine où la loi du plus fort domine. Il faudra la mettre à l’épreuve de la montagne pour juger plus sereinement de ses performances.

Ce modèle ne sera commercialisé qu’à partir du Salon de Genève à un prix qui n’est pas encore fixé.

A.G. (TDG)