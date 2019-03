Honda cherche à envoûter les millennials à Turin, la ville qui ressuscite les Stratos

Aveu de faiblesse. Au deuxième passage devant le stand, entre deux shows rythmés par de l’électro downtempo – l’inévitable bande son de la voiture électrique – aborder cette nouvelle Stratos bleu alpin n’est plus une option. Décalée, hors contexte, elle ne s’excuse pas de rappeler l’âge d’or du rallye, version années 70. L’originale – en livrée Alitalia, comme il se doit – est à ses côtés pour conter la geste de ceux qui volaient, en plein hiver, sur le verglas du Turini ou de Saint-Bonnet-le-Froid. Bernard Darniche, Sandro Munari et surtout l’inspirateur, Cesare Fiorio…

Une certaine idée de Turin, qu’un groupe de mécènes emmené par l’industriel allemand Michael Stoschek fait revivre en 2010. Et pas dans une réplique en kit à coller soi-même. Pininfarina avait été convoqué à la planche à dessin, excusez du peu.

Sur les traces de Cesare Fiorio

Sauf que Ferrari, qui devait alors mettre à disposition le moteur de sa F430, tue le projet dans l’œuf. Volonté du groupe Fiat de ne pas rallumer la flamme de Lancia, marque condamnée? Quoi qu’il en soit, cette New Stratos reste dans ses cartons, à l’exception d’un unique exemplaire. Le concept est finalement repris par la petite Manifattura Automobili Torino il y a deux ans. La F430 de base trouvée, l’atelier familial s’occupe de la métamorphose: découper la berlinette de 20 centimètres, lui substituer une carrosserie en fibre de carbone, adapter le huit cylindres orné d’un cavallino. Abracadabra.

Spécialisée dans la fabrication de supercars pour des maisons aussi exotiques que Glickenhaus, Apollo ou Aspark, la manufacture turinoise a été ouverte en 2014 par Paolo Garella, ancien boss des «opérations spéciales» de Pininfarina. «En 2017, mon père, qui avait officié comme consultant auprès de monsieur Stoschek, a obtenu la licence pour en fabriquer vingt-cinq», décrit Ricardo Garella, chargé des ventes de la PME. Six ont déjà trouvé preneur, dont une en Suisse, où le suivi est assuré par les sorciers zurichois de Traum Motorsport.

Penché sur la revenante, on hésite à parler tarif. Effectivement. La transformation est facturée 450 000 euros – en plus de la Ferrari 430 initiale, dont la cote d’occasion tourne à 50 000 euros. Un demi-million; top là, emballez, c’est pesé. Ridicule? Bien sûr. Mais cela reste proche du tarif d’une limo purement statutaire, une Rolls Phantom par exemple. On ne parle pas ici de voiture, sinon une Dacia MCV ferait parfaitement l’affaire. Pari spéculatif? Même pas, qui voudra de ce «remake» dans quarante ans? Reste la passion de quelques milliardaires, seuls à même de soutenir les milliers d’heures d’atelier requis par le patrimoine vivant de la Manifattura turinoise… comme c’est le cas pour celui des maisons de haute horlogerie jurassiennes.

Tomo, un ami qui vous veut du bien

Cette Stratos, chef-d’œuvre d’une Carrozzeria Bertone qui a fait faillite il y a cinq ans, rappelle combien Turin a souffert. Situé à deux pas, le stand de l’Istituto Europeo di Design vient pourtant couper court au refrain ressassé depuis la mort du sénateur Agnelli. Au fait, pourquoi le bureau de style européen de Honda a-t-il besoin de consulter cette école turinoise pour réinterpréter à la sauce pick-up sa citadine rétrofuturiste – électrique, bien sûr – présentée à Genève? Parce que la jeune génération ne veut pas plus de cette Honda E qu’elle ne voudrait d’une Chevrolet El Camino. Ou d’un permis de conduire.

«Les constructeurs essaient de comprendre ce désamour»

«Les constructeurs, qui dépensent des sommes folles dans des véhicules électriques ou des systèmes de conduite autonome, essaient de comprendre ce désamour», lance Alessandro Cipolli, responsable du Master en design automobile chargée du projet. Problème, «dans les grands groupes, les designers sont submergés par les pressions sur les coûts et la faisabilité industrielle, au point d’en perdre une certaine ingénuité», poursuit celui qui a passé dix ans dans le centre de style de Fiat.

Ses élèves font appel aux codes du manga pour relater l’histoire d’un jeune étudiant de 2025, fermier urbain à ses heures perdues, à la recherche d’un véhicule pour transporter ses cagettes de tomates et avec lequel il noue une relation aussi étroite qu’avec son smartphone. Cela donne Tomo – «ami» en japonais – un concept «à mi-chemin entre un appareil électronique intelligent et un moyen de transport». Sa bouille malicieuse – probablement ce que donnerait une collision entre une Civic millésimée 1974 et une BMW i3 – aidera à brise la glace.

Parfait, mais pourquoi être venu chercher l’inspiration à Turin? L’avenir ne s’écrit-il pas à Shanghai? «Tout le patrimoine du design reste sur place et les constructeurs continuent d’affluer car ils ont tout sous la main – les meilleures PME pour réaliser les prototypes, les spécialistes qui jaugent d’un regard le défaut d’une carrosserie», réplique Alessandro Cipolli. Suzuki y dispose d’un bureau de style. Et celui du chinois Chang’an rivalise en taille avec les studios de la Fiat. Mais ont-ils déjà fait un tour dans l’atelier des sorciers des Stratos? (TDG)