Harley-Davidson investit dans l'électrique

Le constructeur de motos américain Harley-Davidson a annoncé jeudi avoir pris une participation dans Alta Motors, une entreprise de la Silicon Valley. Cette dernière fabrique des deux roues électriques.

Cette prise de participation fait partie de la stratégie de diversification de la gamme de la célèbre marque de motos, confrontée au vieillissement de sa clientèle traditionnelle et à une chute de ses ventes. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

«Au début de l'année, nous avons réaffirmé notre intention de développer la future génération des utilisateurs de Harley-Davidson comme élément de notre stratégie sur dix ans qui consiste notamment à investir agressivement dans la technologie des véhicules électriques», a souligné le patron du constructeur, Matt Levatich, cité dans un communiqué.

«Alta a fait la preuve de son expertise dans ce secteur et leurs objectifs répondent aux nôtres», a-t-il affirmé. Le constructeur californien commercialise déjà des motos électriques tout-terrain et Harley rappelle avoir pour objectif de présenter sa première moto électrique dès l'an prochain.

Résultats en repli

Le constructeur de Milwaukee au nord des Etats-Unis a annoncé fin janvier de mauvais résultats financiers pour 2017. Et il a indiqué qu'ils ne seraient pas meilleurs cette année. Il a notamment vu ses ventes chuter de 6,7% l'an dernier, dont 8,5% pour les seuls Etats-Unis, son principal marché. Son chiffre d'affaires a baissé en conséquence de près de 6% à 5,65 milliards de dollars (5,3 milliards de francs).

En 2017, Harley-Davidson a vendu 242'788 motos dans le monde contre 260'289 l'année précédente. Et il ne prévoit d'en vendre que de 231 à 236'000 cette année, soit un nouveau recul compris entre 3 et 5%. Il a également annoncé la fermeture d'une usine à Kansas City dans le Missouri et une autre en Australie.

M. Levatich avait annoncé à cette occasion la volonté du constructeur, surtout connu pour ses gros engins bi-cylindres, de lancer une moto électrique dans les dix-huit prochains moins et d'investir pour promouvoir ce type de véhicule auprès des motocyclistes. (ats/nxp)