Frissons garantis à bord de la Giulia Quadrifoglio

Calandre mythique «Trilobo», capot agressif et ailes rehaussées aux lignes proéminentes, elle semble vous regarder en susurrant: «Allons faire un tour…» En général, elle est rouge. Mais cette fois, elle est vêtue d’une robe bleu Montecarlo qui lui sied comme un gant. Alors, sous le charme, nous vous proposons de monter avec nous à bord de la Giulia Quadrifoglio, nom de famille Alfa Romeo.

Son look annonce la couleur. La fibre de carbone est omniprésente, du toit au capot, sur les petites jupes latérales et l’aileron. Des jantes démentielles offrent la touche finale.

Un habitacle splendide

Installons-nous dans un habitacle habillé de cuir, suivons du doigt les surpiqûres courant sur la console centrale, caressons les multiples inserts en carbone. Les sièges sport Sparco, en fibre de carbone, semblent vous prendre dans leur bras. Ils se règlent dans toutes les positions, s’adaptant aux gabarits les plus divers. Quelle tenue et quel confort…

Il ne reste plus qu’à brancher son smartphone, aussitôt affiché sur l’écran de la planche de bord et dopé par le système audio Harmann Kardo distillant un son harmonieux. Un coup d’œil à l’arrière pour s’assurer que les deux passagers bénéficient d’un espace généreux. Les bagages sont à l’aise dans un coffre offrant un confortable volume de 480 l .

Prêt? Alors appuyons sur le bouton qui va réveiller le somptueux V6 qui dort sous le capot. Un groupe alu, biturbo, de 2,9 l, développant 510 chevaux. Une machine de guerre qui ne s’essouffle jamais grâce à son énorme couple de 600 Nm disponible entre 2500 et 5000 tr/min .

Titillons l’accélérateur pour libérer la cavalerie, accélérations exponentielles, interminables, gérées par une boîte de vitesses à double embrayage ne laissant filtrer aucun temps mort lors des passages de rapport. Inutile de préciser que la belle avale le bitume avec voracité. Les ingénieurs ont réalisé un équilibre (50:50) parfait dans la répartition du poids. Moteur placé à l’avant et propulsion permettent une conduite incisive, d’autant plus que les systèmes de sécurité active effacent tout écart éventuel.

Attention au mode «Race»

Cela dit, lorsque le mode «Race» est enclenché, et que l’antipatinage est donc désactivé, on se rend encore mieux compte du travail réalisé. Certes, on ressent plus les sensations avec une tendance au survirage qui n’est cependant pas excessive. Cela dit, il faut tout de même avoir un peu d’expérience si on décide de se passer des garde-fous électroniques.

Bien entendu, les frissons ressentis ont leurs inconvénients. Pas question de quitter le compteur des yeux, sous peine de perdre son permis. Côté consommation, mieux vaut aussi avoir le pied léger, car les passages à la pompe peuvent être fréquents. Mais le plaisir ressenti mérite bien quelques sacrifices, non?

(TDG)