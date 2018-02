Ferrari veut renouer avec le titre en 2018

L'écurie Ferrari a présenté jeudi sa monoplace pour la saison 2018 de Formule 1, la SF71-H. Elle espère bien remporter grâce à cette monoplace un titre qui lui échappe depuis dix ans.

Maintenu dans ses fonctions malgré une deuxième partie de saison 2017 difficile, le Team Principal de Ferrari Maurizio Arrivabene a fait part de sa fierté et de sa confiance lors d'une cérémonie à Maranello. «Cette voiture est fabriquée en Italie, ici, dans cette usine: elle représente l'excellence de notre pays», a-t-il assuré. «Jusqu'à ces dernières heures, tout le monde a travaillé très dur pour perfectionner le moindre détail de cette voiture, afin qu'elle soit la meilleure possible».

Encore et toujours Mercedes

Deuxième en 2017, la Scuderia aura une nouvelle fois fort à faire en 2018 face à Mercedes, quadruple champion en titre. «Nous en sommes capables, j'en suis sûr», a affirmé Arrivabene, en poste depuis novembre 2014.

La livrée de la SF71-H a quelque peu évolué par rapport à sa devancière puisque le rouge est légèrement plus foncé et davantage présent au détriment du blanc qui a quasiment disparu. Le halo, nouveau dispositif de sécurité du cockpit très critiqué par de nombreux fans et la majorité des équipes, est également peint en rouge et orné d'un cheval cabré, en attendant peut-être l'ajout de sponsors.

Ferrari n'a plus remporté le titre des constructeurs depuis 2008 et celui des pilotes depuis 2007, avec Kimi Raïkkönen. Pour la quatrième année consécutive, le Finlandais de 38 ans sera l'équipier du quadruple champion du monde allemand, Sebastian Vettel, de huit ans son cadet. (si/nxp)