Carlos Ghosn annonce une conférence de presse

Une conférence de presse de Carlos Ghosn a été annoncée pour le 11 avril selon un compte Twitter certifié au nom de l'ancien PDG de Renault-Nissan, actuellement assigné à résidence à Tokyo après plus de 100 jours en prison pour malversations présumées.

«Je me tiens prêt à dire la vérité à propos de ce qui se passe. Conférence de presse jeudi 11 avril», peut-on lire dans un court message de ce compte tout juste certifié (@carlosghosn).

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.