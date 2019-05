Cadillac CTS-V, bombe roulante de 649 ch

Cadillac a osé proposer un mariage hors norme, créer une association stupéfiante, inventer des émotions insensées. Sa créature s’appelle CTS-V, une berline aux lignes agressives, abritant une mécanique d’enfer. Celle de la Corvette Z06!

Un V8 suralimenté de 649 ch

Le V8 de 6,2 l développe dans cette version du bolide mythique américain 659 ch. Il se contente de 649 ch dans la CTS-V qui affiche un couple de 855 Nm (contre 881 Nm). Cela n’empêche pas cette berline diabolique d’atteindre les 320 km/h en vitesse de pointe (contre 315 pour la Z06) et les 100 km/h en 3,7 secondes, comme la plus puissante des Corvette.

Cette comparaison était nécessaire pour comprendre pourquoi le cœur bat un peu plus vite lorsqu’on s’installe dans les sièges Recaro en cuir de cette CTS-V. Tout surpris de constater qu’elle est nantie de quatre portes, de trois places arrière très enveloppantes et d’un coffre dont le volume reste relativement modeste. Oui, oui, nous sommes bien à bord d’une berline.

Les stylistes américains ont d’ailleurs soigné le look de cette troisième génération. Bouclier avant encadré de LED dégoulinant, calandre à double grillage, prises d’air imposantes. La poupe se distingue par des feux verticaux et quatre pots d’échappement annonciateur de performances tonitruantes.

Le moteur se déchaîne…

Le doigt appuie sur le bouton de démarrage et l’émotion nous étreint en entendant vrombir le V8 suralimenté. Associé à la même boîte automatique à huit rapports que sur la Z06, il se révèle étonnamment sage si on ne vient pas le titiller. Mais des démangeaisons surgissent dans le pied droit. Alors on appuie, c’est humain. Et le moteur se déchaîne.

À cet instant, on prend conscience qu’on se trouve bien aux commandes d’une impressionnante voiture de sport. À propulsion. On s’en rend compte au premier dépassement. Il faut savoir corriger la dérive du train arrière…

Le plaisir intense ressenti se double d’une attention soutenue. Avec le regret de n’avoir pas un circuit à disposition. Il faut donc se calmer, apprécier la suspension Magnetic Ride Control™ offrant quatre modes de conduite (Tourisme, Sport, Neige/Glace et Piste) et se faufiler en souplesse dans les méandres des routes de montagne valaisannes en écoutant les enfants trépigner aux places arrière.

Sur ces chemins rustiques, un autre danger guette: la garde au sol très basse. Elle est en effet dotée, en série, d’un pack «appui aérodynamique» comprenant, entre autres, une lame avant et un diffuseur arrière en fibres de carbone. Alors attention aux obstacles!

(TDG)