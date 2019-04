Break compact aux ambitions affichées

Skoda cartonne en Suisse. De 6,4% de parts de marché en 2018, il passe à 8,5% sur le premier trimestre 2019. Un résultat dû à la montée en puissance des SUV, dont le constructeur tchèque est richement doté. Le Scala n’appartient pas à cette catégorie; il s’agit d’un break compact, positionné légèrement en dessous de l’Octavia. Bien que nouveau, il roulera dans les traces du Rapid Spaceback, en fin de vie, espérant une carrière moins discrète.

Ce changement d’appellation signale la volonté de Skoda de repartir sur de nouvelles bases. Affichant une silhouette conventionnelle, le Scala ne ménage pas ses effets quand on l’examine plus en détail. Les blocs optiques effilés (feux de jour et de croisement à LED), la lunette arrière débordant sur le hayon (électrifié en option), les clignotants arrière à défilement et les jantes alliage jusqu’à 18 pouces en témoignent.

Des mesures sont prises pour optimiser le refroidissement du moteur, en privilégiant la pénétration dans l’air. Idem dans l’habitacle, où l’accent est mis sur la qualité visuelle et tactile des matériaux ainsi que sur la variété de l’équipement. Avec des options comme le châssis abaissé de 15 mm et réglable sur Normal ou Sport grâce à un sélecteur de mode.

Large choix d’équipements

Le Scala propose aussi de nombreux systèmes d’assistance, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’alarme d’angle mort, l’aide au maintien dans la voie de circulation, le freinage d’urgence en ville avec protection préventive des piétons ou le Crew Protect Assist, fermant automatiquement toutes les vitres et tendant les ceintures de sécurité avant en cas de collision imminente.

N’oublions pas non plus la connectivité (accès Wi-Fi, recharge du smartphone par induction, commande vocale améliorée), de même qu’une offre de systèmes d’infodivertissement totalisant jusqu’à 10 haut-parleurs.

Mais c’est surtout en termes d’habitabilité que le Scala marque des points. Son coffre est le plus volumineux du segment et l’espace disponible aux places arrière est lui aussi supérieur aux critères de cette catégorie. La longueur de l’empattement n’y est pas étrangère.

Impasse sur le diesel

Les versions diesels ne seront pas importées en Suisse. L’offre se resserre sur deux moteurs essence. Le trois-cylindres turbo 1.0 l délivre 115 ch et se distingue par son silence de marche et la quasi-absence de vibrations. Nous n’avons hélas pas pu tester le quatre-cylindres 1.5 de 150 ch associé à une boîte DSG à 7 rapports, mais il a convaincu sur d’autres modèles du groupe VW.

D’ici à l’automne, Skoda proposera un Scala à motorisation G-TEC de 90 ch, fonctionnant au gaz naturel et à l’essence.

(TDG)