ABB va sponsoriser la Formule E

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB soutient désormais le sport automobile. Il sponsorisera la Formule E, une compétition de voitures à propulsion électrique.

La Fédération internationale de l'Automobile (FIA) et ABB ont annoncé ce partenariat mardi à Londres. La compétition sera à l'avenir connue sous le nom de «ABB FIA Formula E Championship».

«C'est un jour historique pour la Formule E», a déclaré son fondateur et directeur général Alejandro Agag. Celui-ci se réjouit notamment de l'expérience et de l'expertise qu'apportera ABB dans les domaines de l'électrification et des technologies numériques.

«Nous sommes très heureux de façonner avec la Formule E l'avenir de l'électromobilité», a pour sa part souligné le directeur général d'ABB Ulrich Spiesshofer. «Aujourd'hui, deux pionniers unissent leurs forces (...)», a-t-il ajouté.

ABB n'est pas le seul sponsor suisse de la Formule E. Julius Baer en est le partenaire depuis le début et possède encore un contrat jusqu'à la saison 2020/2021. Le gestionnaire de fortune zurichois est également le partenaire principal de la nouvelle course de Formule E qui se tiendra le 10 juin prochain à Zurich. (ats/nxp)