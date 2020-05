L’invité – Aussi vite que possible et aussi lentement… Peter Goetschi Président du Touring Club Suisse

Peter Goetschi. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

En période de crise, il y a toujours ceux qui s’agitent et ceux qui prennent le temps de la réflexion.

Placé face à la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a pris la deuxième option, en gardant à l’esprit un objectif clair: sans adhésion de la population à des mesures contraignantes, tout effet d’annonce serait vain.

Notre gouvernement a donc pris le temps d’expliquer, de convaincre, d’adapter les mesures au fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire, sans jamais oublier que la population suisse a une nette préférence pour le verbe inciter plutôt que punir.

Tous les observateurs en conviendront: le succès de notre modèle économique se base sur la recherche constante du fameux «compromis historique». Associé à la responsabilité individuelle et collective qui nous caractérise, c’est la clé de notre réussite!

Nos autorités, rompues à l’exercice de la démocratie directe, sont aussi conscientes que la politique des petits pas est la seule voie possible pour faire adopter des projets ambitieux en Suisse.

C’est une des nombreuses leçons qu’il y aura à tirer de cette crise du coronavirus. Le parlement sera bien inspiré d’y penser lors du prochain traitement de la loi sur le CO2.

La lutte contre le réchauffement climatique – en quelque sorte mise en veille durant la pandémie – est un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés.

Pour y faire face, il va falloir modifier en profondeur nos modes de vie et adopter des habitudes de consommation impensables aujourd’hui. Pour y parvenir, l’adhésion de la population sera fondamentale.

Et pour obtenir cette adhésion de la population, il faudra tenir compte de la crise économique qui nous attend. Connaît-on l’impact précis de ces mesures sur notre économie?

S’il n’est nullement question de sacrifier la lutte contre le changement climatique sur l’autel de l’économie, le contraire serait tout aussi faux! Maintenons donc l’objectif d’une lutte efficace contre le réchauffement climatique, mais à une vitesse compatible avec le redressement nécessaire de notre économie.

Face aux grands défis, la Suisse a toujours su s’adapter et réagir. Et elle le fait d’autant mieux lorsque la population adhère aux mesures décidées collectivement.

Autrement dit, les changements structurels ne se décrètent pas en Suisse, ils se préparent et se réalisent pas à pas. Aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire dirait un certain Alain Berset.