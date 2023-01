Portrait – Aurèle Barde, fantastique créateur d’aventures Le directeur artistique de Trip Trap, le leader genevois de l’«escape game», invite tout le monde à renouer avec son âme d’enfant. Alice Randegger

Malgré les apparences, Aurèle Barde a plus lu Daniel Pennac que Jules Verne en grandissant. LAURENT GUIRAUD

Aurèle Barde porte un nom digne d’un personnage de fiction. Avec ses fines lunettes rondes, sa veste en velours et son pendentif en or, on l’imagine derrière un comptoir en chêne, entouré d’immenses bibliothèques bourrées de grimoires. Ou sur une place proche du Palais des Doges, attendant notre venue en faisant des tours de magie devant une foule subjuguée. Une fois que l’on aurait fait sa connaissance, il nous raconterait une histoire, le début d’une aventure, et cette première énigme nous emmènerait parcourir le ciel en montgolfière, sillonner les mers à la recherche de pièces d’or ou nous perdre dans des catacombes.