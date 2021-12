Répression à Moscou – «Aujourd’hui, la politique des bourreaux l’emporte en Russie» Pilier de la défense des droits de l’homme, l’ONG Mémorial est dissoute par la Cour suprême pour avoir enfreint la loi sur les «agents de l’étranger». Benjamin Quénelle Moscou

La police emporte un manifestant qui dénonçait ce mardi l’ordre donné par la Cour suprême de dissoudre l’ONG Mémorial, principale organisation de défense des droits de l’homme en Russie. KEYSTONE

«Pozor! (Honte!)» Face à la Cour suprême russe, ils étaient quelques dizaines, ce mardi, à crier leur colère. La plus haute instance judiciaire à Moscou venait d’ordonner la dissolution pure et simple de Mémorial, la principale ONG de défense des droits de l’homme dans le pays, accusée d’enfreindre la loi sur les «agents de l’étranger». C’est un coup terrible porté à l’organisation créée en 1989 par le Prix Nobel de la paix Andreï Sakharov et qui est l’un des piliers de la société civile depuis trente ans.

L’ONG Mémorial avait été fondée par le scientifique soviétique, qui reçut en 1989 le Prix Nobel de la paix. AFP

Symbole de la perestroïka, Mémorial a multiplié au cours des années les programmes et les expositions pour entretenir le souvenir des répressions à l’ère soviétique, que le régime du président Vladimir Poutine a minimisées en plus de vingt ans de pouvoir. Si l’ONG a aujourd’hui une influence limitée, elle reste toutefois une autorité morale. Elle a étendu ses activités à la défense des droits humains et des prisonniers politiques. Suite au jugement de la Cour suprême, l’organisation promet de faire appel en Russie puis auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Mais, d’ici là, elle doit fermer ses bureaux, à Moscou et dans toutes les régions de la Fédération russe.