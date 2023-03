Découverte scientifique romande – Augmenter le nombre de neurones, c’est possible Des biologistes ont réactivé des cellules souches dormantes chez des souris. Prometteur pour le traitement des maladies neurodégénératives. Sophie Davaris

Les biologistes ont réussi à augmenter le nombre de nouveaux neurones dans le cerveau de souris adultes et même âgées. LAURENT GUIRAUD

Une découverte scientifique romande semble prometteuse pour le traitement des maladies neurodégénératives. Une équipe de biologistes des Universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL) est parvenue à augmenter le nombre de nouveaux neurones dans le cerveau de souris adultes et même âgées, indique un communiqué de presse des deux institutions.

Les cellules souches ont la capacité unique de produire continuellement des copies d’elles-mêmes et de donner naissance à des cellules différenciées ayant des fonctions plus spécialisées. Les cellules souches neurales, elles, sont responsables de la construction du cerveau pendant le développement embryonnaire et génèrent l’ensemble des cellules du système nerveux central, dont les neurones.

Or, certaines zones du cerveau des adultes contiennent des cellules souches neurales quiescentes («dormantes»), qui peuvent potentiellement être réactivées pour former de nouveaux neurones. Cependant, la transition de la quiescence vers la prolifération est encore mal comprise. En découvrant l’importance du métabolisme cellulaire dans ce processus, les scientifiques de l’UNIGE et de l’UNIL ont identifié la manière de réveiller ces cellules souches neurales et de les réactiver.

Tout au long de la vie

Mieux: les biologistes ont réussi à augmenter le nombre de nouveaux neurones dans le cerveau de souris adultes et même âgées. Ces résultats, publiés dans la revue «Science Advances» sont prometteurs pour le traitement de maladies neurodégénératives ou de la dépression.

En effet, la capacité de neurogenèse s’amoindrit avec l’âge. Or, de façon étonnante, les cellules souches neurales persistent dans certaines régions cérébrales même après la formation complète du cerveau; elles peuvent ainsi fabriquer de nouveaux neurones tout au long de la vie. Ce phénomène biologique, appelé neurogenèse adulte, est important pour des fonctions spécifiques, comme les processus d’apprentissage

et de mémoire.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

