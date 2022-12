Approvisionnement énergétique – Augmentation des tarifs du gaz naturel pour 2023 Les SIG sont confrontés à la forte hausse des prix sur le marché, causée notamment par la guerre en Ukraine et les conditions climatiques. Henri Neerman

Les SIG promettent en contrepartie d’aider les ménages à réduire leur consommation d’énergie fossile. LUCIEN FORTUNATI

C’était à prévoir, c’est maintenant confirmé. Les Services industriels de la ville de Genève (SIG) ont annoncé, à compter du 1er janvier prochain, une hausse du prix du gaz naturel. Le tarif, augmenté de 1.9 ct., s’élèvera à 13.64 ct. par kilowattheure, soit une hausse de 16%. Par exemple, pour un appartement de 80 m² chauffé au gaz, cela représente en moyenne 20 francs de plus par mois.

Confrontés de leur côté à une augmentation de 70% des prix de l’approvisionnement, les SIG insistent sur le fait qu’ils essaient de limiter le plus possible les hausses tarifaires pour la population. Ils rappellent au passage qu’à Genève, le gaz coûtera tout de même 13% moins cher que la moyenne des autres grandes villes suisses.

Des causes multiples

Cette déstabilisation du marché de l’énergie est, selon les SIG, due à plusieurs facteurs de nature différente. D’un point de vue géopolitique et économique, la guerre en Ukraine a une influence certaine. En plus des problèmes d’approvisionnement qu’il cause, ce conflit pousse les pays européens à remplir leurs espaces de stockage par peur d’une pénurie, aggravant encore la hausse des prix.

L’entreprise pointe également du doigt l’enchaînement d’un hiver froid et d’un été caniculaire. Les deux situations ont provoqué une plus grande demande en gaz que d’habitude, d’une part pour se chauffer, d’autre part pour produire l’électricité servant notamment à alimenter les systèmes de climatisation.

