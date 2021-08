Football – Audition de Sepp Blatter: «Il est soulagé» La décision du parquet concernant l’ex-président de la FIFA est attendue pour «ces prochaines semaines», indique son porte-parole.

La santé de Sepp Blatter, 85 ans, est fragile. Il ne pouvait être auditionné que 90 minutes par jour. AFP

L’ex-président de la FIFA Sepp Blatter a fait part de son soulagement après sa quatrième et dernière journée d’audition à Zürich dans l’affaire du paiement suspect qui menace également Michel Platini, a indiqué son porte-parole jeudi. La décision du parquet est attendue ces «prochaines semaines», a indiqué Thomas Renggli à l’AFP.

Ultime étape avant la clôture de cette enquête ouverte en 2015 contre les deux hommes, l’audition, qui a démarré lundi, s’est déroulée dans les bureaux du procureur fédéral à Zürich, où se trouve le siège de la FIFA. «C’est terminé. Maintenant, M. Blatter est soulagé. Il est content que cela soit terminé. C’était dur pour lui cette semaine, mentalement et physiquement», a déclaré son porte-parole.

En raison de son état de santé, Blatter, âgé de 85 ans et hospitalisé en décembre et janvier derniers pour subir une lourde opération cardiaque, ne pouvait être interrogé que 90 minutes par jour, même si en raison du protocole, il a passé les quatre matinées dans les locaux du procureur. «A la fin de l’audition, son avocat, Lorenz Erni, a dit (à la justice, NDLR) que c’est le moment d’arrêter de molester M. Blatter», a souligné M. Renggli.

Un non-lieu, ou le Tribunal pénal fédéral

Ce dossier, qui a brisé la carrière des deux hommes les plus puissants du football mondial, porte sur le paiement par la FIFA de 2 millions de francs suisses au triple Ballon d’or français début 2011, sans justification écrite, sur ordre de Blatter. L’audition était retardée depuis plusieurs mois par son état de santé. Selon le parquet, le Code pénal prévoit que «dans les procédures importantes et complexes, les personnes prévenues sont entendues une dernière fois avant la clôture de l’instruction et invitées à s’exprimer sur les résultats de celle-ci».

Blatter est poursuivi pour «soupçons d’escroquerie, d’abus de confiance et de gestion déloyale», tandis que la procédure pénale contre Platini est menée pour «soupçons d’escroquerie, de participation à abus de confiance, de participation à une gestion déloyale et de faux dans les titres». Platini avait été entendu une dernière fois mi-mars. Il attend désormais la décision du parquet, qui pourrait soit prononcer un non-lieu soit ouvrir la voie à un procès devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.

Blatter et Platini martèlent sans relâche qu’il s’agit d’un reliquat de paiement pour un travail de conseiller effectué par le Français entre 1999 et 2002. La FIFA, dirigée depuis 2016 par Gianni Infantino, déplore de son côté l’absence de contrat écrit mentionnant à l’époque une telle rémunération, et réclame à Platini de rembourser les 2 millions de francs suisses.

AFP

