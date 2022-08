Changement pour l’écurie suisse – Audi se lance en Formule 1 et rachète Sauber Bouleversement dans le monde de la F1: la marque Audi entrera dans la course en 2026 et compte fabriquer ses futures monoplaces à Hinwil (ZH). Luc Domenjoz - Spa-Francorchamps

Vendredi, la présentation par Audi de sa voiture a créé l’événement en Belgique. GETTY IMAGES

Circuit de Spa, vendredi matin: avec le solennel de circonstance, Markus Duesmann et Oliver Hoffmann, respectivement président et directeur technique de la marque Audi, ont retiré la couverture qui cachait une monoplace factice décorée aux couleurs de la marque aux quatre anneaux. Le constructeur allemand se lancera en Formule 1 dès 2026, avec une voiture complète, châssis et moteur.