Nouveau roman – Aude Seigne explore à tâtons les marges du polyamour L’auteure genevoise de 37 ans entraîne son lecteur aux États-Unis et le fait louvoyer entre deux attirances. Pascale Zimmermann Corpataux

Aude Seigne (ici en 2017) s’est inspirée, pour «L’Amérique entre nous», d’un long voyage aux États-Unis qu’elle a effectué il y a six ans. LAURENT GUIRAUD

Il y a Emeric, il y a Henry. La réalité avec une exquise touche de fantasme et le fantasme avec juste ce qu’il faut de réalité. La narratrice cabote d’un homme à l’autre, prospectant à l’aveuglette, cherchant à contenter son désir sans faire trop de dégâts. Si Aude Seigne embarque son lecteur à bord d’une voiture pour traverser les États-Unis par la route durant trois mois, c’est plutôt de navigation en eaux troubles dont il est question dans son nouveau roman, «L’Amérique entre nous», qu’elle publie aux Éditions Zoé.

La Genevoise y explore un territoire neuf, le polyamour, à savoir la capacité à aimer plusieurs personnes en parallèle et à mener de front, au grand jour, différentes relations. De vastes espaces vierges que son héroïne découvre juste après avoir mis fin à une grossesse non désirée, oscillant entre son conjoint, Emeric, et un collègue photographe, Henry.