Grand perdant de l’élection partielle au Conseil d’État, le PLR renouvellera sa présidence le 19 mai. Malgré les remous et les accès de mauvaise humeur, une seule candidate a jusqu’ici manifesté l’intention de contester le président sortant, Bertrand Reich. Il s’agit de Sophie Creffield. Qui est-elle? Que veut cette femme de 48 ans? Interview.

Sophie Creffield, vous manifestez un intérêt pour la présidence du PLR. Irez-vous jusqu’au bout?

Oui, je me présente à la présidence du PLR, afin de construire un projet de société avec mon parti. Mon fils vient d’atteindre ses 18 ans et sa majorité m’a conduit à m’interroger sur la société que nous nous préparons à laisser à nos enfants. Ce n’est pas brillant: nous traversons une crise sociale, épidémique, économique inquiétante. Nous devons leur déblayer la route. La politique est un moyen d’y parvenir. Par ailleurs, le PLR traverse un moment difficile. Il doit faire le deuil de son récent échec électoral et repartir au combat.