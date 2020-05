Coronavirus – Aucun nouveau décès enregistré en 24 heures Si près de 4000 personnes restent hospitalisées en Suisse en raison d’une infection au Covid-19, il n’en reste pas moins qu’aucun patient n’en est mort ces dernières heures. NXP

Photo d’illustration. KEYSTONE

La Suisse n'a plus enregistré de nouveau décès lié au coronavirus depuis jeudi matin, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans le même temps, elle a comptabilisé treize nouveaux cas d'infection.

Au total, le pays compte 30'707 cas confirmés et 1638 décès. Les chiffres du jour se basent sur les déclarations que l'OFSP a reçues jusqu'à vendredi matin. Depuis le 3 mai, le nombre de cas positifs recensés au quotidien par l'OFSP est inférieur à 100. Jeudi, le nombre de nouvelles annonces était de 36, contre 40 mercredi et 21 mardi.

Pour la Suisse entière, l'incidence se monte à 358 cas pour 100'000 habitants, précise l'OFSP, qui rappelle que le nombre de cas est soumis à des fluctuations, notamment le week-end. A ce jour, 364'321 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, dont 10% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne.

Hommes plus touchés

Jusqu'à présent, 1638 personnes testées positives sont décédées en Suisse et au Liechtenstein. Cela correspond à 19 décès pour 100'000 habitants. Sur les 1555 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante.

Parmi les personnes décédées, 58% sont des hommes. L'âge des personnes décédées va de 31 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans. Le nombre de personnes décédées pour 100'000 habitants était deux à trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes selon l'âge.

A ce jour, 3919 personnes sont encore hospitalisées. Sur les 3381 pour lesquelles on dispose de données complètes, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Les trois plus fréquentes sont l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%).

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève (1043,1 cas pour 100'000 habitants), du Tessin (926,6), de Vaud (691,6), de Bâle-Ville (580,7) et du Valais (550,4) sont les plus touchés.