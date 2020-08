Tempête – Aucun lien entre l’orage et le changement climatique Selon Martin Beniston, directeur de l’Institut pour les sciences environnementales, la tempête qui a frappé Genève n’est pas imputable au dérèglement climatique. Marc Bretton

Plusieurs arbres sont tombés sur la rue de Frontenex. Irina Popa

La tempête de jeudi a été marquée par des bourrasques allant jusqu’à 80 km/h et des pluies importantes par endroits, surtout au sud de la ville, avant que tout ne s’évacue en direction du lac, les cellules orageuses perdant de leur virulence progressivement en fuyant le long du Jura. L’agitation météorologique est ensuite partie en direction du Tyrol et des Dolomites, et le temps devrait être plus sec ces prochains jours.