Canulars et impostures 1/5 – Aucun doute, les fées existent, on a la photo Facétieuses, deux gamines du Yorkshire, Frances et Elsie, ont berné dans les années 20 sir Arthur Conan Doyle, créateur du très rationnel Sherlock Holmes. Pascale Zimmermann

Aujourd’hui, la série des cinq photographies originales se trouve exposée au National Science and Media Museum de Bradford, dans le Yorkshire. DR.

Les coquines appelaient ça «taquiner les fées» (ndlr: «to tice the fairies»). Et les deux jeunes cousines ne s’en privaient pas. Cet été-là, 1917, on est bien loin à Cottingley des champs de bataille. Elsie Wright a 16 ans et partage sa chambre mansardée, ses rires et ses secrets avec Frances Griffiths. Âgée de 10 ans, celle-ci vient de débarquer d’Afrique du Sud dans le Yorkshire avec sa mère, dont le mari est parti à la guerre. Les gamines facétieuses orchestrent par jeu une «fake news» qui fera le tour du monde, sera un casse-tête pour les elficologues et autres chasseurs de lutins, et prendra dans ses filets le créateur de Sherlock Holmes, sir Arthur Conan Doyle.

Au fond du jardin des Wright coule la rivière Beck, au bord de laquelle les jeunes filles disparaissent des heures durant pour réapparaître rieuses et trempées. Questionnées sur leurs occupations, Elsie et Frances déclarent avec le plus grand naturel y rencontrer des créatures du petit peuple – fées, gnomes et lutins. Jusqu’à leur mort à un âge respectable, les deux cousines maintiendront dur comme fer avoir vu à maintes reprises des êtres magiques durant leur enfance.

Tout ceci serait resté sans conséquence si la mère d’Elsie, Polly, n’avait accordé foi au dire des fillettes. Convaincue de l’existence de phénomènes paranormaux, Madame Wright persuade son mari, électricien de métier et photographe amateur, de prêter à Frances et Elsie son appareil de photo, un samedi de juillet. Par gain de paix, tout à fait sceptique, il s’exécute et charge une seule plaque dans la machine. Ravies, les deux cousines s’en vont et reviennent trente minutes plus tard, triomphantes.

Dans sa chambre noire, Arthur Wright développe illico le cliché, qui révèle Frances les coudes posés sur un buisson et au premier plan, quatre petites créatures ailées et vêtues de voiles diaphanes; trois dansent au son d’une flûte dont joue la quatrième. Sachant le tempérament d’artiste de sa fille, qui a travaillé quelque temps dans le studio d’un photographe, Arthur Wright voit dans les fées des silhouettes de carton découpé. Il ne comprend pas le trucage, mais affirme qu’il ne s’agit pas d’autre chose. Pourtant, en septembre, il confie à nouveau son appareil aux jeunes persévérantes, qui reviennent cette fois avec un cliché montrant Elsie assise dans le pré en train de jouer avec un gnome caracolant dans l’herbe. Agacé, Arthur Wright leur ordonne d’avouer et d’expliquer la supercherie. En vain.

Conan Doyle marqué par le deuil

Ce qui va devenir «L’affaire des fées de Cottingley» s’emballe deux ans plus tard. Toujours férue d’occultisme, Polly Wright prend part à une réunion théosophique à Bradford durant l’été 1919 et parle des photos faites par sa fille. Le phénomène devient viral: on consulte des experts et des contre-experts, on convoque une autorité morale inattaquable, les débats s’enflamment. Plusieurs évaluations aboutissent à la même conclusion: aucun trucage dans les clichés, pas de superposition des prises de vues, pas de manipulation de l’appareil.

«Je vous envoie deux photos, les deux de moi, l’une de moi en costume de bain dans notre cour arrière, et l’autre de moi avec des fées […] Elsie a pris celle-là» Frances Griffiths à une amie résidant en Afrique du Sud

On veut croire aux fées. L’époque raffole des esprits. Nombreux sont ceux qui pensent qu’on peut capter leur rayonnement et fixer leur image sur une plaque photographique, c’est dans l’air du temps. Conan Doyle est de ceux-là. Marqué par des deuils à répétition – sa femme en 1906, son fils en 1918 d’une pneumonie après une blessure grave lors de la bataille de la Somme, son jeune frère en 1919, puis ses deux beaux-frères – le père de Sherlock et du docteur Watson sombre dans la dépression. Il cherche du réconfort dans le spiritualisme, espérant pour ceux qu’il aime une vie après la mort et pour lui, la consolation d’entrer en contact avec eux. Les photos prises par Elsie et Frances le captivent (lire ci-dessous). Conan Doyle publie en novembre 1920 un article dans «Strand Magazine» illustré par les deux images de Cottingley, puis un second l’année suivante et enfin, en 1922, un livre intitulé «The Coming of the Fairies» (ndlr: «Les fées sont parmi nous – une enquête inédite», traduction française chez J.-C. Lattès, 1997).

Le don s’efface-t-il?

Et Elsie et Frances dans tout ça? Elles grandissent. Certains spécialistes des phénomènes paranormaux craignent qu’avec la puberté, elles ne perdent leur innocence et leurs facultés de double vue. Edward L. Gardner, un éminent théosophe, écrit à Conan Doyle en été 1920 qu’il convient de faire la lumière sur toute cette affaire aussi vite que possible, car «deux enfants possédant ces dons sont rares, très rares», et si l’une d’elles devait tomber amoureuse, son pouvoir s’éteindrait probablement.

Fin juillet, Gardner se rend donc chez les Wright avec deux appareils et 24 plaques, qu’il marque discrètement. Les jeunes filles prennent deux clichés de fées: sur l’une, Frances se tient de profil, une petite créature ailée et mutine semble posée sur une branche tout près de son visage; sur l’autre, une demoiselle du petit peuple, debout sur une feuille, tend à Elsie un bouquet de campanules. Deux jours plus tard, les gamines prennent ce qui sera la dernière photo de Cottingley: «Les Fées et leur bain de soleil».

Frances et Elsie partent à l’étranger, se marient. L’intérêt du public pour les fées s’estompe jusqu’à ce qu’en 1966, un journaliste du «Daily Express» retrouve la trace d’Elsie. Dans l’interview, celle-ci prétend avoir réussi à fixer sur la plaque ses pensées: «Ce sont des photographies issues de notre imagination», dit-elle. En 1978, un scientifique, James Randi, passe les cinq photos au crible d’un ordinateur et affirme dans le «New Scientist» que ce sont des faux. Le procédé met en lumière le trucage: les deux filles auraient découpé des silhouettes de fées et de gnome dans un livre pour enfants très populaire à l’époque, «Princess Mary’s Gift Book». Nouveau phénomène viral, nouvelles empoignades de spécialistes.

Alors quoi? En février 1983, Elsie a 83 ans. Dans une lettre elle avoue que les photos sont truquées: oui, elle et sa cousine ont découpé des personnages de carton dans cet ouvrage, oui, elles les ont fixés dans des branchages ou sur l’herbe à l’aide d’épingles à chapeau, avant de les prendre en photo. Une fois la supercherie montée en neige, les deux fillettes n’ont pas osé détromper les adultes. Surtout pas sir Arthur Conan Doyle. Mais jusqu’à sa mort en 1988, Elsie affirmera avoir bel et bien vu, souvent, des fées lorsqu’elle était enfant. Une allégation corroborée par Frances sa vie durant. Mieux, elle continuera de prétendre que la cinquième photo est authentique et que les créatures qu’elle montre existent.