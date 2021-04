Potagers locaux – Aubergines, poivrons et cardons pousseront en Vieille-Ville L’initiative «Légumes en ville», lancée par l’Union maraîchère de Genève, vise à informer la population sur les enjeux de l’agriculture de proximité. Théo Allegrezza

Les Genevois verront bientôt des légumes pousser à la promenade de l’Observatoire. Irina Popa

Jusqu’à la fin des années 60, le bastion Saint-Antoine hébergea l’Observatoire de Genève. Niché sur les hauts de la Vieille-Ville, le site – renommé promenade de l’Observatoire depuis – accueillera pour les six prochains mois «un espace didactique» visant à faire connaître le travail de l’Union maraîchère de Genève (UMG). Ce sont ainsi des salades, des poivrons, des aubergines blanches, différents types de tomates et même des cardons qui vont pousser sous la façade imposante du Musée d’art et d’histoire.

Objectif: sensibiliser la population aux enjeux de l’agriculture de proximité. «Nous voulons montrer aux gens ce qu’ils n’ont pas l’habitude de voir», résume Jérémy Blondin, agriculteur à Perly et président du comité de «Légumes en ville». Des panneaux donneront des informations sur les légumes et la façon de les cultiver. Un membre de l’UMG sera là pour renseigner les curieux. L’initiative éclôt l’année où Genève a été désignée «Ville du goût». Elle se fait en partenariat avec l’Opage (Office de promotion des produits agricoles de Genève) et la Ville de Genève.