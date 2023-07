Reportage à l’aéroport – Aube difficile dans le hall des départs, puis retour progressif à la normale À l’ouverture, plusieurs vols annulés ce samedi matin, consécutifs à la mise à l’arrêt du tarmac la veille. Les choses, ensuite, se sont régulées, malgré l’afflux massif de vacanciers. Thierry Mertenat

Genève, le 1 er juillet 2023. Jour de grande affluence dans le hall des départs de l’aéroport de Genève. Photo Pierre Albouy/Tribune de Genève ©Pierre Albouy

Lendemain de grève et premier jour effectif des départs en vacances. Comment ça se passe, à l’addition des deux, sur le site de l’aéroport de Genève? Mal, pour les vacanciers de l’aube. Quatre vols annulés à l’ouverture du tarmac, entre 6 h et 7 h. Vers le sud (Olbia et Porto), vers le nord (Munich et Amsterdam). La compagnie à bas coûts est la principale concernée.