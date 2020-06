Unicef – Au Yémen, des millions d’enfants sont au bord de la famine Le nombre d’enfants mal nourris au Yémen pourrait atteindre 2,4 millions d’ici à la fin de l’année, soit une hausse de 20%, selon l’Unicef.

Une petite fille au Yémen, le 25 juin 2020. AFP

Des millions d’enfants au Yémen risquent de se retrouver «au bord de la famine» en raison du manque d’aide dans le pays en guerre, où l’épidémie de Covid-19 se propage, a indiqué vendredi l’Unicef.

Déclenché il y a plus de cinq ans, le conflit oppose le pouvoir, appuyé par l’Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l’Iran. Pour l’ONU, la crise humanitaire dans ce pays pauvre de la péninsule Arabique, est la pire au monde.

«Des millions d’enfants au Yémen risquent de se retrouver au bord de la famine à cause de l’énorme manque de financement de l’aide humanitaire en pleine pandémie», a déclaré le Fonds de l’ONU pour l’enfance (Unicef) dans un rapport.

Message

Le nombre d’enfants mal nourris pourrait atteindre 2,4 millions d’ici à la fin de l’année, soit une hausse de 20%. Dans le même temps, le taux de mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans pour des «causes évitables» pourrait aussi augmenter.

En l’absence d’une intervention d’urgence, «la communauté internationale enverra un message signifiant que la vie des enfants dans une nation dévastée par les conflits, les maladies et l’effondrement économique, n’a tout simplement pas d’importance», a regretté Sara Beysolow Nyanti, représentante de l’Unicef au Yémen.

L’organisation a réclamé une aide de 461 millions de dollars (près de 437,30 millions de francs) pour son action humanitaire au Yémen et 53 millions de dollars (plus de 50,28 millions de francs) supplémentaires pour lutter contre le Covid-19 dans ce pays.

Accès à l’eau menacé

Malgré l’urgence, seuls 39% du premier montant et 10% du second ont été récoltés à ce jour, selon l’Unicef qui pousse la sonnette d’alarme sur la réduction de ses programmes sur le terrain.

Par ailleurs, trois millions d’enfants et leurs proches pourraient ne plus avoir accès à l’eau au Yémen, un pays aux infrastructures et au système de santé déjà dévastés par le conflit, selon l’Unicef.

Plus tôt en juin, l’ONU n’a pu lever que 1,35 milliard de dollars d’aide humanitaire pour le Yémen lors d’une conférence de donateurs virtuelle, loin des 2,41 milliards de dollars escomptés.

La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, la plupart des civils, selon les organisations humanitaires. Plus de trois millions de civils vivent dans des camps de déplacés.

( AFP/NXP )