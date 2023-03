Patrimoine architectural – Au XIXe siècle, le bétail est abattu aux Halles de l’Île Dans le cadre du festival Histoire et cité, l’historien de l’art Bruno Racalbuto propose une visite guidée du bâtiment qu’occupaient jadis les abattoirs de la Ville. Irène Languin

L’abattoir vers 1850, un an après sa construction. CIG

Galeries d’art, disquaire et bistrot: aujourd’hui, une flânerie aux Halles de l’Île relève de la récréation culturelle. Difficile d’imaginer qu’il y a cent cinquante ans, vaches, cochons et moutons y mouraient quotidiennement sous le couteau du boucher. C’est pourtant à l’abattage du bétail que fut d’abord dévolu le bâtiment édifié sur le Rhône en 1849 par Jean-Marie Gignoux. Dans le cadre d’une visite guidée programmée par le festival Histoire et Cité, l’historien de l’art Bruno Racalbuto lèvera le voile sur les spécificités architecturales du bâtiment et les enjeux politiques à l’origine de sa construction.