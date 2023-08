Genève – Au Visitaly, on visite l’Italie gourmande Chaque mois, les mets et les vins reflètent la gastronomie des destinations proposées. Actuellement, la Campanie et la Basilicate. Alain Giroud

Fabrice Giangreco, patron du Visitaly. LUCIEN FORTUNATI

L’enseigne explique clairement le concept. Au Visitaly, Fabrice Giangreco et son chef de cuisine, Fabio Stridi, nous proposent de visiter l’Italie gourmande. Chaque mois, les cartes des mets et des vins mettent à l’honneur de nouvelles destinations. Actuellement, les plats de la Campanie et de la Basilicate s’affichent au menu. Arrosés par les crus de ces régions, bien entendu. Ils se dégustent dans une salle à la décoration contemporaine d’où on scrute les cuisiniers affairés dans la cuisine ou sur une terrasse installée à l’étage supérieur offrant une vue panoramique sur la place Neuve.