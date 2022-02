Notre histoire – Au VIe siècle, un sanctuaire chrétien surgit à Satigny Une étude archéologique sur l’ancienne église propulse le lecteur aux premiers temps du christianisme dans la campagne genevoise. Benjamin Chaix

Le temple de Satigny en 1889 par Auguste Louis Garcin. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Curieusement, malgré son ancienneté, le temple de Satigny ne figure pas parmi les premiers bâtiments classés monuments historiques à Genève. Plus d’une centaine d’entre eux lui sont passés devant. Parmi les édifices religieux, la cathédrale Saint-Pierre est protégée depuis 1921, en même temps que la plupart des temples et églises genevois présentant un intérêt architectural ou historique évident. Le classement existe depuis cette année-là, après l’entrée en vigueur en 1920 de la première loi genevoise sur la protection des monuments et des sites. Satigny rejoint la liste en 1929.