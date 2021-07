Musique classique – Au Verbier Festival, on déroule le tapis rouge aux légendes Avec un récital d’une rare finesse et des masterclasses passionnées, le célèbre pianiste espagnol Joaquín Achúcarro éblouit en Valais. Rencontre. Rocco Zacheo

Le pianiste natif de Bilbao Joaquín Achúcarro lors de son récital de Verbier entièrement consacré à Brahms. JANOSH OURTILANE

Lorsqu’il vous parle de sa voix voilée, regard clair, cheveux d’un blanc éclatant, Joaquín Achúcarro donne au temps toute sa profondeur et le vertige qui s’y rattache. Dans ses récits, surgissent de noms et des concerts d’une époque à jamais révolue, des récitals de jeunesse livrés dans l’immédiat après-guerre, des soirées mémorables en assistant aux voltiges d’Arthur Rubinstein. À ces souvenirs, s’ajoutent d’autres considérations encore. Son attachement, par exemple aux qualités sonores du piano, au toucher, auxquels le natif de Bilbao attache une recherche quasi obsessionnelle. Cette aspiration, on l’a d’ailleurs mesurée lors de sa «Sonate N° 2» de Brahms, un sommet de l’écriture pianistique parcouru, à 89 ans, avec un tact et un raffinement infinis. On l’a aperçu aussi dans son travail de pédagogue, lors de masterclasses où l’homme a brillé par sa modestie et par la richesse de ses conseils. C’est au sortir d’un de ces cours donnés en public qu’il a pris le temps de nous répondre.