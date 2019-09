Au Tessin, une socialiste veut faire tomber un bastion masculin

Le PLR tessinois a beau avoir remporté les élections cantonales en avril, il ne part pas serein dans la course fédérale. Pour la première fois de son histoire, il a noué une alliance avec le PDC. Le centre droit doit faire face d’un côté à l’alliance traditionnelle entre la Lega et l’UDC. Et sur sa gauche, ce sont Verts et socialistes qui ont uni leur liste. Reste qu’à la différence de Zurich ou de Lucerne, le Tessin n’a pas connu de vague verte lors des cantonales d’avril.

Le Tessin compte 8 sièges au Conseil national. La Lega et l’UDC défendent leurs trois sièges grâce aux sortants Roberta Pantani, Lorenzo Quadri et Marco Chiesa. Marco Romano et Fabio Regazzi retentent leur chance pour le PDC. Le PLR ne bénéficiera en revanche que d’une seule prime au sortant: de ses deux députés, seul Rocco Cattaneo, qui avait succédé à Ignazio Cassis, se représente.

Le PS espère, de son côté, récupérer un deuxième siège. Marina Carobbio, qui fait une présidence remarquée et assurément féministe du National, brigue un nouveau mandat. Elle se porte aussi candidate au Conseil des États. Une victoire serait un exploit: une femme ou un membre du PS n’ont jamais accédé à la Chambre des cantons. Le siège laissé vacant par le PLR est dans le viseur. Le sénateur PDC Filippo Lombardi est, lui, solidement accroché au fauteuil qu’il occupe depuis 1999.