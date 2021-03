Des vins du Sud… de la Suisse – Au Tessin, Il Cavaliere mise sur le bon cheval Roberto Belossi décline le merlot avec talent dans une dizaine de vins. David Moginier

Le nom de la cave fait référence à l’ex-commanderie des chevaliers de l’ordre de Malte sur laquelle les vignes sont plantées. Sur les pentes du Monte Ceneri, au Tessin, la famille de Roberto Belossi cultive depuis quatre générations. Lui a repris depuis vingt ans ce domaine essentiellement tourné vers le merlot, qu’il décline dans toute sa gamme. On le retrouve dans cinq rouges, pur ou en assemblage, dans un rosé, mais aussi dans cinq blancs.

En merlot pur, voici l’entrée de gamme, le Lansilò 2020, un merlot de Gambarogno vinifié en température contrôlée puis élevé en cuve: un nez floral et de pêche, une bouche légère et fraîche. Puis l’Ottavo 2018, vinifié en barriques de chêne avant un élevage sur lies fines pendant onze mois. Au nez, on sent les épices, la vanille, les fruits exotiques. En bouche, il y a du gras et de la longueur. Et une nouveauté, le Viva 2020, issu d’un raisin cultivé en biodynamie. La vinification est thermorégulée et démarre sur les levures indigènes. L’élevage est en cuve et il n’y a pas de sulfite ajouté. Un vin nature, quoi, au nez de fleurs blanches et de poire, à la bouche grasse, avec une finale élégante.