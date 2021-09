Reportage – Au sommet des arbres, pour mieux les comprendre Plusieurs centaines de curieux ont pu se hisser sur des nids et filets suspendus au cœur du parc La Grange. Chloé Dethurens

«Il faut passer votre pied dans la hanse, tirer, puis remonter la corde, et recommencer.» Ils sont plusieurs dizaines, ce matin du Jeûne genevois, à avoir enfilé tenue de sport et baudrier. Les visages sont concentrés, les baskets crissent sur les copeaux du parc La Grange. Tous se préparent mentalement à grimper entre les branches d’arbres, jusqu’à 12 mètres de haut. Leur objectif: rejoindre un nid suspendu dans les airs, un filet tiré entre deux hêtres, une table accrochée à deux platanes. Un parcours aérien et terrestre mis sur pied par la Ville de Genève, imaginé par l’association Ideehaut, l’Association suisse de soins aux arbres et La Libellule.