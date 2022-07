Espace public genevois – Au sentier des Falaises, on ramasse désormais ses déchets à la main Une task force «nature» lance une campagne de sensibilisation le long du cheminement le plus médiatisé des bords du Rhône. Défi estival. Explications. Thierry Mertenat

Le sentier des Falaises, un écrin de nature aux portes de la ville exposé à la pression humaine de plus en plus forte. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les poubelles qui débordent, c’est fini. Les amateurs de ces éboulis ménagers en sont pour leur frais. Ils ne pourront plus les compter et les décrire comme on visite un atelier de land art. Dès le 8 juillet, on ferme l’écomusée du déchet sur la Rive droite du Rhône, le long de ce sentier des Falaises qui file, sur deux kilomètres linéaires, du pont Sous-terre au pont Butin, en passant sous les arches rafraîchissantes du pont ferroviaire de la Jonction.