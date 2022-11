Opération spéciale du 26 novembre (4/5) – Au secours, la HEAD a envahi la «Tribune de Genève»! Après quatre jours de travail, les illustrations des élèves sont bientôt prêtes: l’édition du samedi va plonger dans le futur de la BD. Surprise: une mascotte, qui se baladera de page en page, a vu le jour. Fabrice Gottraux Georges Cabrera

Seize élèves de la Haute École d’art et de design, tous en 2e année de bachelor. Autant d’illustrations pour les dix pages du cahier magazine du week-end de la «Tribune de Genève», ainsi que la Une de cette même édition. Après quatre jours de labeur, le projet est à bout touchant.

Le menu prend forme, les sujets des articles deviennent familiers pour les jeunes illustrateurs. Il y aura un quiz culinaire, une interview du rappeur marseillais Tayc. On évoquera, bien sûr, la remise des Prix Töpffer, moment fort pour la bande dessinée genevoise. L’événement est attendu par les étudiantes et étudiants de la HEAD.

Cuisine et jeux de société

Lignes, courbes et couleurs apparaissent déjà sur la suite des pages en préparation. Fait maison, en exclusivité. Comme on préparerait des pâtes fraîches pour les manger tout de suite après. Du grand art. À propos de cuisine, le thème a décidément la cote. Outre le quiz mentionné plus haut, la «Tribune de Genève» visite les restaurants ludiques, où l’on associe gastronomie et jeux de société. L’illustration qui accompagne le texte est alléchante.

Entre-temps, une mascotte à vu le jour. Une vraie. Rien à voir avec l’ectoplasme du Mondial de foot. Au départ, Sofia a dessiné un canard. Logique, puisqu’on est dans un canard. La bestiole avait un air détaché tout à fait à propos, prête à lâcher quelques commentaires ironiques. Mais la proposition s’est avérée trop évidente.

Mascotte élastique

Alors Sofia a essayé autre chose. Et si on faisait plutôt un personnage humanoïde? «La mascotte, explique la jeune illustratrice de 22 ans, doit se glisser sur un tout petit espace dans chaque page du journal. Alors je donne préférence aux formes rondes et coulantes.»

Hop. Le voilà, ce drôle de bonhomme. Un corps élastique, de couleur rose, la tête évoquant une étoile. Et puis, comme Tintin a son chien et Lucky Luke son cheval, le sympathique homoncule imaginé par Sofia aura son volatile. Pas de canard, d’accord. Mais un piaf tout rond, avec de gros yeux globuleux, pour batifoler entre les pages de la Julie.

Georges Cabrera

