Le pass sur les télésièges? – Au secours, ils recommencent la guerre du ski Analyse – À trois mois de la saison d’hiver, le ton recommence à monter. Mais pourquoi ce symbole suisse nous divise plus qu’il nous unit? Julien Wicky

«Je dis toujours qu’il y a deux choses certaines dans ce pays: le vent et la jalousie. Je comprends que cela soit pénible de constater que, quand tout est fermé, certains puissent skier», affirme Christophe Darbellay. image d’illustration/Bruno Petroni

C’est promis, sur les pistes de ski on schusse plus blanc que blanc. Aussi sûr que le nuage de Tchernobyl s’est évaporé à la frontière française, la protéine spike du Covid-19 se désintègre au contact des cristaux de neige et du baume à lèvres protection 50. Parole de champion olympique, sur un télésiège y a point de virus qui tienne et devant la porte des bistrots d’altitude, l’association vin chaud et saucisse de veau sauce à l’oignon vaut bien un vaccin. Reconverti en président des remontées mécaniques valaisannes, le médaillé d’or de Vancouver Didier Défago l’a promis au «Nouvelliste» cette semaine: «Il n’y a eu aucune infection au Covid-19 sur les domaines skiables.»